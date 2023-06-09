中部科學園區招商再傳捷報，國家科學及技術委員會召開科學園區審議會，通過科雅光電中科分公司、鼎祐電能中科分公司共2件投資案，投資金額共1.7億台幣，而今年度截至6月，中科園區已確定將引進5家投資案，總投資額3.42億元。

中科管理局指出，科雅光電中科分公司預計投資金額為1.6億元，其主要產品為指紋辨識模組、光學鏡頭系統模組及觸控板系統模組，該公司透過多元產品開發維持市場競爭優勢，其生產的指紋辨識模組可增進指紋按鍵指向性，易於燈光昏暗識別解鎖。

此外，科雅光電生產的光學鏡頭模組可應用於車載等多元領域，該公司有豐沛設計、製造能力，未來將投入眼球追蹤技術開發，藉以實現擴增、虛擬及混合實境等多重應用，中科管理局強調，該公司進駐中科將可提升中科園區光電產業技術，有助於光電產業發展。

鼎祐電能預計投資0.1億元在中科分公司，其主要提供科學事業數位能源管理及儲能系統的規畫、設計與整合、電力市場輔助服務等，可協助科學事業進行能源最佳化管理運用，減少能源損耗，未來不僅協助個體戶管理能源使用，也能讓整體電網獲益。