我國上市（櫃）公司共有1779家，其中成立企業工會為185家、簽訂團體協約僅有48家，比率偏低，為鼓勵簽訂團體協約，勞動部表示，將要求成立企業工會的185家在其年報及永續報告書中揭露團體協約簽訂情形或未能簽訂原因，並納入勞動基金選擇指標之一。

勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，上市（櫃）公司向大眾募資，擁有更高的企業社會責任，金管會也要求一定規模上以上的公司應編列永續報告書，公司可以把團體協約情形說明並納入公司治理評鑑計分。

王厚偉說，工會成立的目的為與公司協商，為推動上市櫃公司與其企業工會簽訂團體協約，已函請公司應於永續報告書及年報中揭露，最快在今年的永續報告書中即可看到，也已發函予成立工會的上市櫃公司，如果未確實揭露，將提供名單及改善建議予證期局、證交所及櫃買中心輔導公司改善。

據勞動基金運用局統計，投資於台股的規模已達數千億，王厚偉更指出，勞動基金重視社會責任投資，團體協約簽訂對企業內勞資關係穩定具有幫助，因此已把團體協約納入選擇投資標的的參考指標，目前也定期提供相關名單與勞動基金運用局參考。