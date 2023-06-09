華南銀行5月合併稅前淨利為18.98億元、合併稅後淨利為15.66億元；累計合併稅前淨利95.72億元、合併稅後淨利為77.87億元，每股稅後盈餘為0.80元，每股淨值為21.76元。

華南永昌證券五月合併稅前淨利為1.24億元、合併稅後淨利為1億元；累計合併稅前淨利4.44億元、合併稅後淨利為3.56億、每股稅後盈餘為0.54元。

華南產險五月合併稅前淨利0.74億元、合併稅後淨利為0.62億元；累計合併稅前淨利3.63億元、合併稅後淨利為3.02億、每股稅後盈餘為1.51元。

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