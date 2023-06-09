中鋼今年第一季受惠大陸全面解封、歐美需求好轉，用鋼需求逐漸提升，帶動鋼品價格止跌回升，2月起中鋼合併獲利轉虧為盈。中鋼2023年第一季銷售量191萬噸，內銷占營收54.80%達105萬噸，外銷占45.20%達86萬噸。中鋼+中龍高爐2023年第一季銷售量277萬噸，內銷占57.06%達158萬頓，外銷占42.94%達119萬噸。

在歐洲市場，高利率壓抑境內經濟活動，Eurofer最新預測2023年歐盟鋼材表消量年減1.0%至1.38億噸。雖然鋼廠調控供應量有助熱軋行情穩定，惟總經環境不佳，實際需求及進口報價仍持續走低。

東協市場，ASEAN 2023年經濟成長率將達4.7%，仍低於疫情前水準。隨原物料行情回落、國際鋼市下行、歐美等主要外銷市場需求下滑影響，當地鋼廠盤價續跌。

大陸市場，在今年第一季出現疫後的補貨潮，但持續力道不足，4月份製造業PMI指數49.2，跌破50。下游鋼鐵需求疲弱，但供應尚未受到抑制，大陸國統局統計大陸第一季粗鋼?量同比增長6.1%。最近，中鋼協呼籲鋼廠主動減產；唐山部分鋼廠已收到官方減產要求。中鋼預計下半年粗鋼產量可望縮減。展望後續，目前社會庫存為三年來同期最低，加上大陸官方新能源汽車下鄉等提振經濟方案，以及預期鋼材供應減少，有助於供需平衡，下半年鋼市可望回溫。

台灣方面，台灣用鋼產業受大環境影響，使下游出口動能減弱，惟民間零售觀光消費受惠於疫後復甦，動能相對強勁。隨著製造業庫存調整告一段落，全球貿易動能也將緩步回溫，後續出口表現仍可期待。而在台灣政府於2023年整體公共建設規模近新台幣6000億元，創下歷史新高。政府亦編列疫後強化經濟特別預算，積極支持國內經濟發展，有利台灣用鋼需求基本面穩定成長。

展望未來整體市況，中鋼認為，隨著製造業庫存調整完畢，後續台灣出口表現可望回溫，而大陸當局呼籲鋼廠主動減產，有助減緩現階段市場供需失衡；五月約有21座高爐計畫停產檢修，加上大陸對基建、新能源車等提出振興方案，可望推進充電樁與建設城市停車設施，未來用鋼需求可期。

worldsteel將今年鋼鐵需求成長率預測由1%上調至2.3%，達18.22億噸。後續戰爭停止將有利全球經濟與製造業景氣升溫，待啟動重建也可對鋼市具正面幫助。同時，綠色訂價與碳中和趨勢將促成高鋼價時代來臨，中鋼將持續開發綠色鋼品。

中鋼持續深耕綠色產業，持股51%的中能發電，已取得籌設許可，簽訂購售電契約，預計2024年完工併網。今年主要工項為持續建置陸上變電站、安裝水下基礎以及部分海纜。

中鋼也著墨太陽光電，百分百持股的中鋼光能，至2023年4月累計裝置容量92.5MW。未來發展將每年建置3~5MW，2025年前設置量達100MW以上，中鋼可望於2023年底提前達標。

中鋼為推動企業文化梳理工作，讓中鋼「團隊、企業、踏實、求新」四大精神的內涵及誠信正直的價值觀深植成為每位員工的DNA，繼去(111)年公司成立51週年首度推出中鋼企業文化LINE貼圖後，今年再次推出16款員工票選代表中鋼企業文化的LINE 貼圖-「中鋼企業文化篇2」。