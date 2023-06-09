力士5月合併營收為5002萬元，較4月已呈現反彈向上走勢，月增16.18%，累計前5月合併營收為2.76億元；力士指出，電子供應鏈庫存過高問題已見曙光，上游零組件廠營運落底反彈時間已近，今年可望逐季走揚。

力士前5月營收中，以自有專利技術ETG與RTG導入產品的占比為15.61%，較去年全年要高，而4、5兩個月的平均占比更來到近20％，力士自有專利技術ETG與RTG導入產品主要應用於電源供應器及電池MOSFET，今年雖同樣受到供應鏈高庫存影響，然程度明顯較輕微，部份產品的出貨表現甚至維持年增走勢。

力士指出，ETG技術是以耐衝擊、可抗大電流為基礎，並優化充電效率、不易產生廢熱及低電壓即可啟動之特性，力士再推出升級版ETG-1+，推升競爭優勢，在電源供應器市場持續取得斬獲；而RTG製程技術則主要用於電池產品上，在提高效能同時，體積亦可縮小，在既有晶片投片量下，不僅可提升產能，亦有助切入穿戴式裝置市場。

隨著電子供應鏈庫存下降至正常水位，力士樂觀營運已在4月落底並開始回升，今年可望穩步逐季走揚，並持續耕耘泛電腦相關應用領域，擴大自有專利ETG、RTG技術產品比重，以期未來在次遇上產業逆風，仍保有良好穩健營運體質。

另外一家MOSFET廠杰力5月則是持續受消費性產品市場低迷，單月營收1.6億元，月減少11%、年減少38.42%，至於後續是否回溫，仍需端看消費市場的回溫表現。由於杰力主要客戶為品牌NB大廠，現階段儘管NB市場在第一季有看到急單，但動能似乎未有效延續到第二季，多家研調機構多預期今年全球NB出貨將相較去年減少，消費性NB市場依舊疲軟，也影響杰力營收表現。