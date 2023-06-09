改善基隆校園周邊道路，蔡適應協助爭取1億營建署補助。

近期全台開始重視「行人友善」議題，而根據基隆市警局統計，自2022年1月至2023年5月，基隆校園周邊發生行人事故達11件，道路環境有造成學童安全疑慮。對此立法委員蔡適應9日針對校園道路環境改善，與市議員陳宜、陳軍佐及中央與基市府官員至深美國小會勘，了解校園道路改善計畫。蔡適應表示，今年基市府提報8個學校、7個計畫，申請共近1億元的經費補助，他也會來協助爭取，使學童更安全，家長也放心。

立委蔡適應會勘校園周邊道路，並表示會協助基市府在中央爭取相關經費。（蔡適應辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

蔡適應表示，近期將要審查有關內政部的校園安全專案，而根據基隆市警局統計，基隆市自2022年1月至2023年5月，有多起學校周邊行人事故，其中以南榮國小4件、信義國小3件、深美2件、七堵國小2件，所以他特別邀請有關單位一起了解基隆市政府的改善計畫，並爭取內政部營建署的補助，希望讓學童上學可以更安全。

蔡適應說，今年基市府提報8個學校、7個計畫，申請內政部補助將近1億元的經費，他特別和市議員陳宜、陳軍佐一起到深美國小，實際關心校園道路改善的計畫。其中深美國小提出的計畫結合校園的風雨籃球場，以及學校周邊人行道和設施的改善，總經費848萬元，營建署補助695萬餘元，基隆市政府自籌152萬餘元。

蔡適應強調，校園周邊還有一些計畫可以擴充的事項，包含校園周邊電桿下地，人行道無障礙，私人土地退縮改善人行道等，營建署也都給予肯定，表示只要基隆市府有能力來做，營建署也會來支持。蔡期盼基市府逐步落實校園周邊的通學步道，他也會在中央給予支持。

市議員陳宜表示，通學步道的安全對孩子們很重要，下課後步行回家或到安親班的路線，都是孩子們最常走的，藉此也能讓孩子養成良好的通行習慣。（蔡適應辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

市議員陳宜表示，通學步道的安全對孩子們很重要，下課後步行回家或到安親班的路線，都是孩子們最常走的，藉此也能讓孩子養成良好的通行習慣。

市議員陳軍佐表示，基隆市的中小學有50幾所，基隆市政府今年才提8個學校，他認為有點不足，他希望基隆市政府能將所有學校都提出，讓內政部來審核和協助。（蔡適應辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

市議員陳軍佐表示，基隆市的中小學有50幾所，基隆市政府今年才提8個學校，他認為有點不足，他希望基隆市政府能將所有學校都提出，讓內政部來審核和協助。