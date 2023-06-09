高雄市六龜泛舟水上活動消失後，業者希望以漂漂河取代泛舟，不過茂管處認為不可行，業者另找出路，六龜觀光休閒協會表示，7月將於寶來清水公園試辦1個月巨型滑水道水上活動，免費讓民眾玩水，期待未來能夠成為地方熱門水上活動，促進當地觀光榮景。

曾經聲名大噪的六龜荖濃溪泛舟停擺7年後一度復航，但不到2年再度停擺，如今走入歷史，六龜不少業者盼泛舟再起，但與交通部觀光局茂林風景區管理處、經濟部水利署第七河川局及市府等相關單位開會討論，也請專家用儀器檢視荖濃溪等主要泛舟河道，認定溪底仍存在鋼筋、混凝土塊等，河水也不再清澈，已不適合再回復泛舟。

六龜觀光休閒協會表示，7月將於寶來清水公園試辦1個月巨型滑水道水上活動，免費讓民眾玩水。(六龜觀光休閒協會提供／林雅惠傳真)

六龜觀光休閒協會集合業者心聲，另外尋找發展地方榮景的水上活動，祕書長陳建男表示，六龜山區涼爽，水域清澈，休閒環境完整，不少遊客趁假日上山遊玩，於是向市府觀光局爭取經費，向茂管處借用場域，規畫在寶來清水公園設置巨型滑水道，提供遊客體驗從高空降下的戲水感受，現場有救生人員，確保遊客戲水的安全。

陳建男指出，六龜巨型滑水道水上活動原本規畫今年5月上路，但因缺水考量，因此活動延期，可望於7月舉辦，將試辦1個月，於每周五、六、日3天供遊客免費體驗，為了管控遊客數，將暫以開放讓有在六龜地方消費的遊客，憑發票體驗。

六龜觀光休閒協會指出，期盼六龜巨型滑水道水上活動未來能夠取代六龜泛舟，形成當地新興的水上遊憩活動，試辦成功後將會收費並定期舉辦，引進人潮及錢潮，帶動地方觀光發展。

觀光局茂林風景區管理處指出，由於六龜泛舟無法起死回生，漂漂河因為汛期期間水源不穩定不適合舉辦，巨型滑水道水上活動若可行，茂管處樂觀其成，不過寶來親水公園因另有場域規畫，若滑水道水上活動舉辦成功，不排除合併其他規畫一起發展。