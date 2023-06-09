由「小蜘蛛」湯姆霍蘭德、亞曼達塞佛瑞、艾美羅素主演的心理驚悚影集《擁擠的房間》將在9日播出，三位主演接受媒體聯訪，剛好隔天是湯姆霍蘭德生日，他也歡欣接受大家的生日祝福，並表示自己不是個會辦派對慶祝的人，低調以過也很好，他更在後續發出重磅消息：「我將從影壇休息一年」

湯姆霍蘭德自演出漫威系列作新版《蜘蛛人》後星運大開，片約不斷，他馬不停蹄的工作已有數年，早前他就有說過，拍完《擁擠的房間》後他想休息一陣子，但7日他接受國外媒體專訪坦言：「拍攝本劇令我身心俱疲，我將休息一年。」面對被問到那新蜘蛛人續集他是否會繼續參演？他語帶保留，沒把話說死，認為什麼機會都有可能。

亞曼達塞佛瑞（圖左起）、湯姆霍蘭德、艾美羅素出席《擁擠的房間》紐約首映。（appletv＋提供）

《擁擠的房間》以主角丹尼的故事開展一系列燒腦情節，改編自作品《24個比利》，湯姆荷蘭必須切換許多不同人格。為了詮釋此角色，他瘦到眼睛暴突，還把頭髮留長，跟大家想像中的鄰家男孩蜘蛛人大為不同，他更向跟許多專家取經，想深入研究在詮釋不同面向的人格時，能夠作出的改變，這也解釋了為何他會在拍完本劇後決定休息。

湯姆表示，拍攝結束後有去墨西哥度假、散心，希望可以幫助他脫離角色，但他實在投入太多心力，雖然他為自己及這部作品感到驕傲，但也承認自己真的得休息一陣。湯姆在訪談中說：「這是我第一個小螢幕作品，我有預感，這套劇會是我人生的轉捩點。」

提到紓壓的方式，同劇演員亞曼達塞佛瑞很有一套，亞曼達在訪談中熱情分享她的解壓方式——整理她的牧場，她笑笑的說自己前一天還在清鴨大便，隔天就去上節目《早安！美國》；或是她可能還在打理雞棚，隔天馬上就出席首映會。她表示，這樣的抽離讓她的心找到一個「避風港」，她甚至會將自己農場裡的雞蛋拿去分享給劇組的人。她認為，尤其如果接下像這樣高難度、高張力的作品時，就非常需要找到一個自己適合的紓壓方式。