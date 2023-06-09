【全程字幕】台灣能源轉型進度落後？柯文哲嗆「企業界都曉得」 一句話酸爆蔡政府 @ChinaTimes ​

台灣美國商會公布《2023台灣白皮書》指出，台灣雖然力求大幅調整能源結構，但令人擔憂的是進度「遠遠落後」。民眾黨主席、總統參選人柯文哲今表示，企業界每個人都曉得，就只有政府不曉得，「除非半導體都不要發展，否則這邊把核能停掉，再生能源追不上，到時候就用愛發電」。

台灣美國商會發布「2023台灣白皮書」，關切台灣綠能進度落後和穩定供電重要性。對此，民眾黨主席、總統參選人柯文哲9日上午前往國立高雄餐飲大學進行演講前，接受媒體聯訪表示，他直言：「這個大家都知道啊，你去問企業界每個人都曉得」，柯文哲說，民進黨再生能源政策要在2025年追到20％不可能，還是要理性、科學務實面對問題，要把核能停掉太困難，會讓整個電力系統陷入不穩定。

柯文哲接著說：台灣如果要發展高耗電產業，那供電就要夠，除非半導體都不要發展，否則這邊把核能停掉，再生能源也追不上，到時候就「用愛發電」呀，他最後說：「這個企業界都曉得，我看只有政府不曉得而已。」