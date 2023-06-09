士林警方日前獲報，延平北路6段某民宅內，1名8旬老翁因情緒失控在家揮刀，警方到場破門進入後，以防割手套奪刀制止陳，並將他及時送醫，化解一場虛驚。
士林警方日前獲報，陳姓老翁平時獨居不與家人同住，日前他因水中毒就醫後，精神狀況極不穩定，案發當晚老翁的家屬來看他，陳卻一反常態，拒絕對方探視，激動下甚至拿起1把刀子揮舞，喝令親屬「不要進來！」
社子派出所警員陳光晧、陳宏洲獲報後立刻前往，在觀察老翁狀況後，戴上防割手套步步向前，最後奪下老翁手上的刀子，並安撫對方情緒，在他穩定後安排他前往醫院治療。
家屬對警方及時控制失控場面十分感謝，士林警方也呼籲，家中長輩如有心理方面症狀時，應多給予關心並隨時注意其情緒且持續就醫，以避免發生類似情形，如有狀況，也可隨時撥打110求助。
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