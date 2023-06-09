國中會考成績今天公布，台南區今年報考人數與去年相差不多，由於今年5A比率比去年些微上升，補教業者預估，台南一中安全錄取門檻28.8分、台南女中27.6分。

國中會考台南考區超額比序方式自111學年起廢除ABC三等級制，在比序時，直接比5科標示7級分制，另外，作文占1分，總積分36分。今年台南區報考人數15556人，去年為15574人，人數幾乎相同，因此，補教業者估最終錄取門檻變化不大。

補教業者也提到，今天國中會考個人成績揭曉寄發，同時也公布各科各標示百分比，由於台南區自去年已廢除先比5A再比4A1B的制度，因此，「純5A」不再是錄取南一中、南女的門檻，但一般來說，5科之中，應該不會某科落在B＋＋以下。

由於台南區是混合35個標示的總成績，分析比較去年及今年各科B＋＋以上前20個標示百分比變化，發現去年平均占9.155％，今年平均9.47％，平均略高0.316％，從去年新制實施後，南一中最終錄取門檻是28.8分，全部錄取，少數人28.6分經比序後錄取，而南女26.8分則需再進行單科比序。

補教業者預估，今年南一中安全錄取門檻分數為28.8分、南女為27.6分，不過，南一中28.6分、南女中26.8分，仍然有再比序錄取機會。