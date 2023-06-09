林襄參加《綜藝玩很大》。（三立提供）

中視、三立外景實境《綜藝玩很大》日前邀請三組演藝圈好友前往花蓮鳳林錄製節目，分別是「逆齡辣媽」Vicky、黃小柔，「鮮肉帥哥」寶弟葛兆恩、陳奕以及「啦啦隊女神」林襄和林穎樂，節目組透過小遊戲將他們拆開，並自行選擇要加入的隊伍，形成好友PK局面，其中Vicky更因為與KID的好交情想要同一隊，但身體又不自主地往坤達靠近的畫面，笑翻所有人。

節目組為了呼應「花蓮鳳林」這座全台第一慢城，設計了全新賽制，不僅關卡內使用到腳踏車，連各個景點都讓藝人自行騎乘前往，每關獲勝的隊伍，可以減免騎乘的公里數，如此愜意的行程，讓眾人不斷呼喊：「這樣就對了！騎腳踏車好舒服！」沒想到熱血只維持了一個上午，面對中午炎熱的高溫天氣，所有人逐漸失去笑容，並感受到雙腳的痠痛感，紛紛燃起了好勝心。

其中的泳池關卡，兩兩一組進行對戰，輸的那一隊要接受節目組準備的恐怖懲罰，雙方拚盡全力，最後林襄輸了比賽，必須挑戰享用炸昆蟲杯子蛋糕，超怕蟲的她，整個情緒潰堤，蛋糕進口沒多久，就反胃吐了出來，看了令人超心疼。

錄影結束後，林襄對於自己未完成懲罰耿耿於懷，並主動提出要再試一次，並對網友們喊話：「我沒有公主病！」雖然因為恐懼落下淚水，卻還是敬業的完成，最後KID跟寶弟葛兆恩還加碼瘋狂黑白猜，輸家要吃上一大把炸昆蟲，最終寶弟接受慘敗，還被Vicky笑說：「寶弟你是餓了吧！」