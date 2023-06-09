宏碁恪遵國際間貿易相關法律規定，包含因烏俄戰爭避免高階電腦作為軍事用途的相關制裁（例如美國於2022年2月及歐盟於2023年1月相關制裁）。
美國相關制裁限制了能輸出至俄羅斯的電腦規格及價格，歐盟制裁更進一步禁止公司及個人參與任何與該國之間的電腦交易。我們除了因業務關係外，更為保護員工免於法律責任嚴格遵守相關制裁規定。
由於疫情及戰爭造成的運送延遲，產品可能於出貨後許久才送達。我們常態性的向全部的通路客戶宣導遵守國際制裁的重要性。
針對路透周四（8日）報導，台灣電腦製造商宏碁(2353)在2022年4月8日至2023年3月31日期間向俄羅斯供應至少價值7,040萬美元的電腦硬體，此前該公司曾表示將至停在俄羅斯的業務。宏碁下午正式回應，全文如下：
宏碁恪遵國際間貿易相關法律規定，包含因烏俄戰爭避免高階電腦作為軍事用途的相關制裁（例如美國於2022年2月及歐盟於2023年1月相關制裁）。
美國相關制裁限制了能輸出至俄羅斯的電腦規格及價格，歐盟制裁更進一步禁止公司及個人參與任何與該國之間的電腦交易。我們除了因業務關係外，更為保護員工免於法律責任嚴格遵守相關制裁規定。
由於疫情及戰爭造成的運送延遲，產品可能於出貨後許久才送達。我們常態性的向全部的通路客戶宣導遵守國際制裁的重要性。
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