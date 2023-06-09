韓國男星李帝勳將於下月2日首度來台舉辦粉絲見面會，除了期待終於能與台灣粉絲相會外，恰巧活動後2天是他的38歲生日，有機會首度體驗在海外與粉絲一同慶生，而台北場更祭出全場Send Off、一對一合照等6大福利。

李帝勳不斷突破自我極限，無論是在《Signal》飾演特立獨行的罪犯側寫師，還是駕駛《模範計程車》5283的計程車司機，又或是《Move to Heaven：我是遺物整理師》面惡心善的叔叔，用精湛的演技以及細膩的演出成為觀眾眼中的百變演員，在演出多部好戲後也終於有機會來和台灣粉絲見面。

李帝勳先前上《劉QUIZ ON THE BLOCK》時，謙虛表示「覺得我的底細都被看光了」，並透露自己為了各種角色會準備配件、參考雜誌、網路甚至其他連續劇、電影，就是為了要演得更貼近這些現實生活中會出現的人物，還透露為了《模範計程車》第2季特別健身且吃了很多牛肉，幾乎沒有攝取鹽分，他透露因為拿到首集劇本時，看到主角是脫掉上衣的狀態，為了要完成編劇想要的，所以笑說自己是「當作人生最後一次眼『脫上衣』」，更喊話希望能與原班人馬再拍第3季。

「LEE JE HOON ‘VACATION’ FAN MEET IN TAIPEI」粉絲見面會將在7月2日晚間6點於Zepp New Taipei舉行，票價分為VIP區 $5600 ／ A區 $4600 ／ B區 $3600 ／身障席 $2300，全場對號座席，門票將於明（10日）13：14在ibon售票系統機台及網站同步販售，更多詳情可洽主辦單位ON INN ASIA官方臉書專頁、IG。