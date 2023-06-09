新北板橋某私立幼兒園爆「餵藥案」，精神科醫師潘建志表示，拿巴比妥當鎮定劑已是上個世紀的事情，現在巴比妥更多的是扮演「死神殺手」，與其他成分混合用在安樂死合法或是用藥物注射死刑的國家。由於這款藥物的缺點實在太多，所以很多醫師早就不開了，因此園方餵小小孩老舊的巴比妥實在太離奇、太邪惡也太危險了。

潘建志今在臉書上分享，新北市幼兒園有8個小朋友被驗出血中有巴比妥反應，讓人難以置信，因為拿巴比妥當鎮定劑已是上個世紀的事情。巴比妥早被苯二氮平類藥物取代，且就算巴比妥曾被當做成毒品濫用，所謂的紅中白板也早就不流行，現在一些年輕的藥頭可能聽都沒聽過。

潘建志表示，巴比妥易和很多藥物可能產生交互作用，服用後恐出現上癮與戒斷症狀。巴比妥的中毒劑量很低，不小心就會抑制呼吸、影響心律，上個世紀害死不少病人，瑪麗蓮夢露就是死於巴比妥過量。由於此藥缺點太多，所以醫師早就不開了。

潘建志指出，精神科現在開的抗焦慮藥和安眠藥是新一代的苯二氮平類藥物，致死劑量大概要屯1年的藥。現在還有更新網紅等級的藥「史蒂諾司（Stilnox）」，號稱是非苯二氮平類藥品，廠商說更不易上癮更安全，但仍是四級管制藥，因為史蒂諾司當安眠藥太紅了，絕對是病人最愛吃的藥，沒有之一，因此健保管很嚴，一定要上網同時驗醫師卡和病人健保卡，不然開不出來，而且一天最多就2顆。

潘建志說，巴比妥、苯二氮平和史蒂諾司因有濫用疑慮，所以都是四級管制藥，一定要有醫師處方籤才拿得到，鎮定類藥物是一直在進化的，做成彩虹藥水，餵小小孩老舊的巴比妥，實在太離奇太邪惡也太危險，會幹這種事情的人說是懂藥物也不懂藥。

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