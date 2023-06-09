中鋼為推動企業文化梳理工作，讓中鋼「團隊、企業、踏實、求新」四大精神的內涵及誠信正直的價值觀深植成為每位員工的DNA，繼去年公司成立51週年首度推出中鋼企業文化LINE貼圖後，今年再次推出16款員工票選代表中鋼企業文化的LINE 貼圖「中鋼企業文化篇2」。

中鋼表示，這次LINE貼圖設計出新款中鋼Q版員工及具高爐意象的鋼鐵機器人，透過這兩個主角活潑生動及色彩豐富之造型，再搭配工作職場用語，例如「做得好」、「有您真好」、「萬事拜託 辛苦了」、「收到 包在我身上」、「馬上處理」等，組合成日常生活常會使用的訊息圖樣。

此外，這次貼圖同時也將具中鋼特色或鋼鐵有關的實用文字融入貼圖設計，包括「謝謝 傘Q」、「GOOD IDEA 智慧創新」、「鋼蝦~足厚鋼」、「鋼鋼好，忙碌中」等，尤其「加油!百煉成鋼」更是鼓勵中鋼員工即使面對逆境或遭遇工作挫折時，仍要保持鋼鐵般的堅韌信心。

「中鋼企業文化篇2」LINE貼圖即日起開放下載至112年7月8日止（下載網址：https://line.me/S/sticker/28702），中鋼公司也鼓勵同仁轉發連結，邀請親友免費下載使用，呈現出中鋼具活潑朝氣的不同面向。