年輕男星史考特麥柯洛維茲(左)表示，「現實就如同電影情節般，尼克(右)先生也傳承了很多從影的經驗與智慧給我，與他合作真的非常開心！」《深夜加油站遇見蘇格拉底》劇照。 （天馬行空提供）

電影《深夜加油站遇見蘇格拉底》改編自前世界級彈簧床錦標選手丹米爾曼於八○年代撰寫出版的半自傳小說，2005年翻拍成同名電影，在世界各地引發熱烈討論，成為無數青年生命中的心靈經典之作。小說初版至今近四十年來，經典地位依然屹立不墜，年輕男星史考特麥柯洛維茲與金球獎影帝尼克諾特，在片中扣人心弦的「師徒情誼」更是讓人印象深刻。飾演出口句句是金句的老人蘇格拉底的尼克諾特表示，自己在原著小說初版時，便閱讀了這本書並且深受感動，當時就在想，假如有人要翻拍這個故事，當中的主角丹非自己莫屬！沒想到，轉眼間二十多年過去，《深夜加油站遇見蘇格拉底》終於被搬上大銀幕，而當年信誓旦旦要演出主角丹的尼克諾特，也順理成章直接升格演出丹的心靈導師蘇格拉底。對此，尼特諾特笑稱，「蘇格拉底是一個哲學大師，他一直都在等待，等待著一個可以讓他傳承智慧的對象。」

對於與這位資深影帝前輩合作，年輕男星史考特麥柯洛維茲表示獲益良多，「現實就如同電影情節般，尼克先生也傳承了很多從影的經驗與智慧給我，與他合作真的非常開心！」史考特也坦言，自己在接下這個角色後，一直希望自己能盡可能地呈現出真實的丹米爾曼這個人物，因此在開拍前很認真地揣摩角色，並且與小說作者，也就是丹米爾曼本尊進行對談，「我和丹米爾曼先生開拍前在一間小房間進行一問一答的對話，這個過程對我很有幫助，讓我可以更深入理解他本人的心路歷程，以及小說中想傳達的核心思想！」《深夜加油站遇見蘇格拉底》今日正式在台灣經典重映。

奧運體操選手丹米爾曼是學校體操隊最受矚目的一顆星，擁有完美的體態、俊俏的臉蛋、家境富裕、學業優秀，然而看似完美的他卻夜夜飽受噩夢所苦。某天一如往常被惡夢驚醒的他，踏入一間24小時營業的加油站，遇見一個神祕的老人。老人不僅擁有瞬間從地面跳到屋頂的絕技，出口的話語更是充滿奧義。力求在體操表現更上一層樓的丹苦求老人傳授「飛簷走壁」的秘技給他，並戲稱老人為「蘇格拉底」。蘇格拉底同意收丹為徒後，要求他展開一連串「苦行修練」，徹底擺脫積累已久，對身心造成嚴重破壞的縱情生活。於是，飲食節制、勞動、禁慾成了丹的新生活，儘管有些不適應，但這樣的改變確實讓他的體操表現愈來愈完美。然而，就在丹對這套修練從輕蔑、質疑到漸漸相信時，一場車禍卻將他推入人生谷底。被迫將擁有的一切通通打掉重練的丹，在絕望中苦苦掙扎，終於蘇格拉底的帶領下，終於悟出「活在當下」的真諦。