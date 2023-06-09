北市去年全面補助國中女學生生理用品，今年3月起擴大補助至國小五、六年級女學生，北市議員陳怡君9日指出，關懷月經貧窮北市不該做一半，應將高中女生納入補助，盼研議後續作法，對此，北市教育局長湯志民表示，教育部8月會先推動高中職學生試辦，教育局也會配合推動。

陳怡君9日在台北市議會教育委員會上提案兌換衛生棉政策擴大至高中，她表示，北市校園衛生棉補助政策，現在只有國中小學的補助，政策應要有延續性，擴大至高中校園也能受惠，消弭月經不平等的擔憂，讓女孩都能安心的成長。

陳怡君也說，根據內政部統計，台灣女性一生當中購買衛生棉金額高達10萬元，這對女性來說是不小的開銷，她也說，高中生尚未有工作及經濟能力，需支付每個月固定的衛生棉支出，在學生有能力工作前，不應把高中女學生排除在外，這樣的作為就是歧視，教育局應研議兌換衛生棉可納入高中女生。

湯志民表示，去年3月先推補助國中生，有3萬名學生受惠，今年3月納入國小後有2萬名受惠，目前共約5萬名國中小生受惠，而為讓學生方便取得，也分為3種兌換方式，有手機版、網頁版、超商版，讓他們方便提領。

至於提案納入高中生部分，教育局會後表示，今年8月起配合推動教育部友善提供多元生理用品推動方案，除了於高中職學校校園定點放置生理用品，供學生需要時使用，同時也將針對不利處境的高中女學生，每月定額補助200元生理用品。