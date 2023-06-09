前外交官劉仕傑自2020年5月進入時代力量，該年9月入黨，曾代表時代力量參選台北市士林北投區議員，不料遭到網友爆料，影射其涉嫌性騷。事件爆發後，他緊急關閉臉書，並未對外發言，時代力量今證實，已收到其退黨聲明書，黨內並啟動調查程序，而時力黨主席王婉諭也為此致歉。

被害人昨發文透露，A男為職涯轉換問題邀她諮詢，並邀她上車聊天，不料A男聊到一半，突然用手臂扣住她的脖子、強拉強吻，另一隻手同時解皮帶、褲子的扣子，拉下拉鍊，硬把被害人的手拉去碰觸私處，使被害人當下備感噁心。被害人還透露，A男自稱是民進黨立委范雲的愛徒。

該文章透露A男從政後換了幾次政黨，且2度參選台北市議員沒選上，被認為是影射曾代表社民黨、時代力量參選台北市議員的劉仕傑，而劉也悄悄關閉臉書，更被外界視為「對號入座」。時代力量今也緊急召開記者會，針對臉書文章指述劉仕傑入黨前曾涉嫌性騷擾一事說明。

時代力量祕書長李兆立表示，關於臉書文章指述黨員劉仕傑曾涉嫌性騷擾，時力十分感謝當事人勇敢說出這件事，讓性平案件能在陽光下被檢視，才能處理且遏止此類事件未來再發生的可能。

李兆立說，根據文章內容，劉行為時間雖為其擔任外交部公務員期間，也就是2019年9月前，當時尚未加入時力，但時代力量基於性騷擾抱持零容忍的態度，將一併擴大調查及進行相關處置。他亦強調，劉已無黨職。

據了解，劉仕傑離開外交部後，2020年5月擔任時代力量媒創部主任，該年9月轉任政策部國際中心主任、入黨時代力量，並於2022年代表時代力量參選議員，今年1月卸下所有黨職，此後仍有黨員身分。

時代力量黨中央指出，已於今天10時39分收到黨員劉仕傑退黨聲明書。發言人余佳蒨表示，黨內已啟動調查程序，將持續調查劉男入黨後是否涉及其他性平事件，絕對以最高標準來檢視黨內的性別平權。

時代力量黨主席王婉諭表示，面對性暴力，沒有黨派之分，只有是非對錯。她在臉書上看到一位受害者分享稱自己過去擔任性平處科長時，被當時在外交部服務的劉仕傑以非常不妥適的方式對待，嚴重程度甚至涉及強制猥褻。

王婉諭說，身為時代力量黨主席、同時也是時代力量一份子的她，必須要向這位受害者及社會大眾，致上最深的歉意。「對不起，我們過去沒能察覺、得知這樣的錯誤，甚至讓疑似犯下如此惡意行徑的人，繼續擁有參與公眾事務的平台與話語權」。

由於被害人稱，劉仕傑自稱「范雲愛徒」，范雲也在臉書上表示，劉仕傑曾修過她一門課，並曾代表社民黨參選，針對劉被指控涉及性騷擾，她首先要感謝受害人勇敢站出來，也在第一時間公開向她表達支持與願意協助，並要表達對性騷擾事件加害人的嚴厲譴責。

范雲說，根據文章，事件發生時劉仕傑尚未加入社民黨，選舉過後再也沒有聯絡，但她要為曾經提名過現在被指控性騷擾的候選人，向大家道歉。而若有任何曾遭到劉仕傑性騷擾的受害者，無論在任何時期，有需要任何協助可與她的團隊聯絡，她會盡全力協助。

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