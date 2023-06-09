性騷風暴延燒，今天有網友在臉書指控某大學前楊姓助理教授在去年10月到台南開研討會，邀前女助理見面，在旅館內從後環抱女方，又親、咬臉頰，女方事後發生自閉症類群障礙，且受害人不只1人，要求楊老師道歉。校方回應表示，經性平會調查及校教評會決議，已解聘，並呈報教育部。

該網友具名發文指出，她與N女在2016年加入校內學生團隊，由楊姓助理教授指導，N女在畢業後曾短暫的擔任楊的助理，協助處理行政事務，在2021年11月底離職。

網友說，她在去年10月6日深夜近12時，接到N女以Line告知遭楊性騷擾，並指稱，她感到害怕、噁心，以前也有在身體界線上讓她感到不舒服，但老師都說「把她當女兒、當貓在疼愛」；她也當作安慰、沒想太多。但事後，醫生診斷， N女已處於ASD（自閉症類群障礙），受創嚴重。

網友轉述N女說法指稱，楊當天到台南參加研討會，約她去散心，兩人見面後去吃飯、喝咖啡，並進老師的旅館放行李，老師拿精油幫她按摩脖子，就開始毛手毛腳，要親、要抱，貼近問她：「這樣可以嗎？」、「可以從後面抱妳嗎？」，她不知該怎麼辦回說，會怕。

N女說，因老師一直要求她躺平，她只好照做；老師突然說：「都是妳害的，妳要負責」，整個人就壓上來，要懲罰她離職，害他忙不過來，然後搔癢、親、咬臉頰，她只好閃躲，可能老師察覺到她的反感，才邀出去走走。

該網友指出，N女案件進入學校性平會，決議停聘2年，後來又有Z女案件，性平會認為情節重大，有解聘必要，她獲這2名受害人同意發文，楊老師與N女友是有深厚的信任基礎的師生、長期的上對下工作關係，痛批楊老師要嚴正反省、公開道歉。

校方表示，去年12月得知後，立即進行調查、輔導；經性平會調查及校教評會決議，解聘楊老師，並呈報教育部。校方強調，對校園性別事件零容忍，任何校園性別事件都不應該發生；未來將持續提供性別平等教育資源及友善校園環境。

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