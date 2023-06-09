新光金大股東洪士琪。（圖／洪凱音）

新光金控今召開股東常會，第八屆15董事、獨立董事選舉案，是全場最受矚目的焦點；最新開票結果出爐剛出爐，改革派取得三分之二、即10席董事席次，分別是8席一般董事與2席獨立董事，新的董事會將由大股東洪士琪主導，新光金由創辦人吳東進主導的時代將落幕。

新光友人轉述吳東進股東會前的心情「很平靜」，強調新光金控是個大家族，沒有改革派、公司派之分，因為大家都是「改革派」，對於選舉結果會欣然接受，希望新光金朝更好方向發展。