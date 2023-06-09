新北市板橋區某幼兒園爆出老師疑餵食幼童安眠藥，綠營民代指控，家屬4月間就透過市長信箱、1999專線陳情。不過，新北市府今發澄清稿，市府清查市長信箱、四月份1999專線，分別有1萬件和1萬3500案，不過逐一檢視確認，沒有幼兒園餵藥案相關陳情。

有關教育部次長林明裕曾稱，教育部曾5度去電提醒教育局積極處理，新北市府表示，教育部承辦人曾3次致電教育局，5月19日是第1次，3次皆是詢問本案相關進度及狀況，教育局有說明本案處理方式及策略後，教育部表示，全力支持教育局作法。

另外，新北市府說，5月15日接獲教保人員疑似有餵藥事件，當日立即啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」，社會局主動報請新北地檢署啟動司法調查，司法機關本月18日到園搜索，社會局也啟動一對一個案追蹤。

由於每位家長想法不同，市府採檢須尊重家長意願，家長反應想了解孩子健康狀況及採檢需求，5月22日起教育局先後主動提供檢驗所及榮總毒物科窗口免費檢驗，6月1日起配合司法偵辦進度，鼓勵家長採檢，衛生局主動協調醫院「到園檢驗」專案，6月5日衛生局也安排醫師及醫檢師到園檢驗，經調查55位幼兒家長檢驗意願，有16位同意採檢。

新北市府表示，市府6月8日辦理本案專業諮詢服務說明會，因每一位家長及幼兒的需求及實際情況不同，因須顧及隱私，採一對一家長專業諮詢服務模式辦理，針對家長對於檢驗出之藥物反應、幼兒針對此事件的照護、幼兒離園心理建設、退費及賠償等諮詢，經調查67位家長，有35位有意願參加，實際到場接受諮詢服務25位。

新北市府說，社會局、衛生局已聘請專業毒品醫師、心理諮商師及律師，針對家長問題一對一逐一回覆家長，後續將針對有需求的家長，持續召開家長專業諮詢服務說明會。