為慶祝霞海城隍爺誕辰，台北霞海城隍廟與文化總會共同舉辦2023「台北霞海城隍文化節－誕隍祭」，除了傳統祭典、市集、音樂會等系列活動，也聯手知名服裝設計師周裕穎特製神衣，定名「原海新霞」。

文化總會秘書長李厚慶表示，JUST IN XX的周裕穎是台灣第一個登上紐約時裝周的服裝設計師，也曾參與設計東京奧運中華代表隊進場團服、2022年國慶禮賓人員服裝。此次為城隍老爺誕辰量身打造新神衣，也盼透過「誕隍祭」結合設計、創意與傳統儀式，讓更多人知道台灣的歷史與文化。

談及神衣設計理念，周裕穎說明，這次設計從「台灣」出發，從地理角度來看，有山、海、平原與城鎮的圖騰，並使用藍、淺綠與黑色，代表城隍老爺守護著台灣的「山海原城」；從城隍爺渡台203年歷史的角度來看，衣服上設計有清朝傳統海濤紋、日治時期的波浪紋、1821創廟時間、開廟紀念章、雞母穴典故，與現今象徵大稻埕作為時裝產業聚集地的針線、紅線圖案，由各色圖騰回顧老爺與台灣同行203年的歷史。

此外，傳統城隍爺衣服上的2條劍帶，在此件新式神衣上，創新改革為「領帶」，讓城隍爺成為全台第一個有領帶的神明，也象徵大稻埕做為時裝產業鏈重鎮，將持續迸發源源不絕的創意與新能量。

台北霞海城隍老爺渡台203周年，香火跟信仰始終延續，並與大稻埕的發展緊密相依。周裕穎表示大稻埕是台灣時裝產業發源地之一，他是高雄囡仔，當年為了購買布料北上永樂市場認識老爺，城隍爺還為他和妻子小白（童怡瑋）牽起了紅線，兩人同樣求了姻緣因而結識，在大稻埕結婚創業、落地生根。

對周裕穎而言，老爺守護著大稻埕產業，也守護著兩人的愛情，「很高興有機會可以做一件事來感謝城隍老爺」！