長榮航空為落實企業永續，攜手中原大學舉辦全球首創「第一屆長榮航空ESG環保創新設計競賽」，邀請學生以汰除航空貨櫃、貨盤及附屬編織類用品為材料，利用重新堆疊組合、拆解交替方式，提出創新、綠色設計(Green Design)主題的多元模型創作；於今(9)日在中原大學宗倬章紀念廳舉行頒獎典禮，由長榮航空總經理孫嘉明及中原大學董事長張光正親自頒獎。

長榮航空總經理孫嘉明於頒獎典禮表示：公司持續朝向2050淨零碳排的承諾前進，希望能同時結合社會共融，此次很高興能與中原大學共同舉辦第一屆長榮航空ESG環保創新設計競賽，展現雙方對於永續價值的重視。長榮航空在競賽開始前安排師生認識多樣、多型輕巧尺寸的航空貨櫃，共同參與評選及提供得獎獎金。雖然目前作品僅以模型呈現，但未來長榮航空希望能將這些優異作品實際打造出來，讓公司減碳作為再往前邁進一步。

中原大學設計學院趙家麟院長也在頒獎典禮分享，第一屆競賽以中原大學校內比賽為主，中原大學會將此次參展作品展於設計學院的展覽室，希望能達宣傳效果，也期待本屆能拋磚引玉並獲得廣大迴響。明年中原大學將與長榮航空繼續合作，讓參與學生擴大至北部八大設計系院校，並朝全國競賽目標前進，期望在未來能將航空貨盤、貨櫃及附屬品汰除議題提報於國際設計年會，擴散議題效應，推廣此競賽至國際。

長榮航空每年有高達1200只以上各類型貨盤、貨櫃需銷毀成廢鋁回收，80噸的附屬品如綁帶、盤網等廢棄物需焚毀，此次透過與中原大學合作，希望激發學生創意共同思考如何能更妥善處置這些汰除物品，也希望青年學子在校園之外，有機會在技術與實務面上學以致用，培育未來社會產業菁英人才。

此次競賽活動自今年2月15日開跑，共分「空間設計組」及「商業產品設計組」兩組競賽項目，參賽作品題材料除既有航空貨櫃外，主題創意、環境融合、生活美學、實用功能性皆為評選指標，共有多達333件參賽作品，經專業設計師資群逐一評議，歷經初選、複選後，挑選出72件優秀作品進行決賽，並由中原大學設計專長教師及長榮航空代表合組成評審團，最後評選出兩組共22件得獎作品。