香港黑色喜劇電影《死屍死時四十四》，由何爵天執導，香港實力派演員毛舜筠、鄭中基、黃又南、余香凝及人氣團體MIRROR成員呂爵安和柳應廷共同演出。電影故事的靈感啟發自真人真事的，以一具全裸無名男屍，引發全層住戶的風暴，用黑色幽默的手法諷刺香港離譜的房價和社會現況，導演何爵天說：「故事看似超現實，其實充滿了現實世界中的荒唐和恐懼。」

《死屍死時四十四》在香港上映時，獲得觀眾肯定，小兵力大功，創下近8700萬台幣的票房佳績，獲選為第18屆大阪亞洲電影節開幕電影，也入選今年台北電影節的亞洲稜鏡單元。今天公布電影的正式海報及預告，海報中演員們身穿浮誇法式宮廷風的服式，個個表情逗趣，可以見到電影的謊謬風格。而從預告中可以看到，為了避免房子變成凶宅，導致房價跌落，左鄰右舍合力搬運屍體齊聚，為了拯救房價做出各種離譜行為，突破想像，笑果十足。

鄭中基（左）呂爵安演出《死屍死時四十四》劇照。（華映娛樂提供）

買房和房價一直是台灣社會的熱門話題，而凶宅更是民眾和媒體關注的焦點之一，電影藉由一件大廈發現神秘屍體事件，帶出現代年輕人最關注的房價議題，片中多個角色展現如何面對恐懼和不安，既有自私一面，也展現了愛護家人的一面，每個角色有如社會的縮影。《死屍死時四十四》集合了實力派演員毛舜筠，她以《家有喜事》中男人婆表姑媽一角，獲得台灣許多觀眾的喜愛，更以《黃金花》榮獲香港金像獎最佳女主角，而鄭中基同樣也是香港喜劇高手，曾以《低俗喜劇》讓人笑噴的演出獲得金馬獎最佳男配角的肯定。另外還有實力派演員黃又南、余香凝，港劇老戲骨劉江及黃文慧，還有以《正義迴廊》的演出一鳴驚人的楊偉倫，再加上香港人氣天團MIRROR成員呂爵安和柳應廷共同演出，香港老中青三代齊聚演出，大飆演技。

導演何爵天今年憑電影《正義迴廊》榮獲香港金像獎新晉導演獎，接著推出風格完全不同的《死屍死時四十四》，兩部作品都在香港獲得高票房及好口碑。何爵天表示香港經歷社會運動及疫情，整體氣氛低彌，希望可以拍一部喜劇，來讓大家鬆一口氣。他覺得能拍攝《死屍死時四十四》是一件十分幸運的事情，這部喜劇看似超現實，但事實上電影中的笑點是建立於現實中的荒謬和恐懼，希望電影除了帶給觀眾歡笑外，也希望能為觀眾帶來勇氣，面對荒謬走出困局。