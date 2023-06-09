中鋼表示，5月份合併營收較前一個月增加，主要是之前承接的訂單，因價格較好，遞延到5月份出貨，至於鋼品銷量，除了中龍鋼鐵與中鋼越南冷軋廠出貨量增加外，其他鋼廠出貨都較前一個月減少。

柏文5月營收3.62億元 創單月與同期歷史新高
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