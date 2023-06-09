中鋼表示，5月份合併營收較前一個月增加，主要是之前承接的訂單，因價格較好，遞延到5月份出貨，至於鋼品銷量，除了中龍鋼鐵與中鋼越南冷軋廠出貨量增加外，其他鋼廠出貨都較前一個月減少。
中鋼5月份合併營收327.60億元 創今年來單月次高
受惠於價格較好，中鋼（2002）5月份合併營收達327.60億元、月增1.17％、年減24.66％，創今年來單月次高，累計合併營收為1,564.86億元、年減23.33％。
受惠於價格較好，中鋼（2002）5月份合併營收達327.60億元、月增1.17％、年減24.66％，創今年來單月次高，累計合併營收為1,564.86億元、年減23.33％。
中鋼表示，5月份合併營收較前一個月增加，主要是之前承接的訂單，因價格較好，遞延到5月份出貨，至於鋼品銷量，除了中龍鋼鐵與中鋼越南冷軋廠出貨量增加外，其他鋼廠出貨都較前一個月減少。
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