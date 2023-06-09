展望後市，暑假旺季將屆，旅遊與聚餐需求大增，漢來美食旗下「溜溜酸菜魚專賣店」高雄夢時代店將於6月30日加入營運，漢來美食首家街邊門店，也將由「溜溜酸菜魚專賣店」打頭陣，預計於8月份插旗北高雄裕誠、富民商圈，為漢來美食第二季添新動能。

為加速擴大經營格局並提高市占，漢來美食展店策略朝向「輕資產、快速翻桌率」的中小店型布局市場，產品的設定也朝向出品單純、出餐標準暨快速的專賣店形式，發展街邊獨立門店除店型更活潑、品牌形象更鮮明，並可吸納更多年輕族群客層。

例如2022年9月開幕的「溜溜酸菜魚專賣店」高雄SOGO店，開幕迄今營運始終超越預算120％以上，儼然已是漢來美食集團旗下另一隻小金雞，也成為今年展店的重點品牌。

除單店品牌發展外，漢來美食今年最重大的發展將會落在第四季。預計在10月正式開幕的台北南港漢來大飯店內，將會有漢來美食7家餐廳（營運單位）進駐，包括飯店大廳酒廊、糕餅小舖，以及可容納120桌以上的超大型無樑柱宴會廳、升級版海港自助餐廳首店及一家頂級粵菜餐廳，另有兩家（預計為火鍋和牛排館）餐廳則將於2024年元月加入營運。

南港漢來大飯店雖在最後一季才開幕，但宴會業務部門已開始著手開發新人喜宴與企業尾牙春酒市場，同時已陸續接到訂單，其它營業單位亦搭配漢來美食會員APP精準行銷，透過贈送餐飲兌換券及集點活動創造消費誘因並提升消費頻次。