通勤族、通學族有福了！屏東299公車搭到飽月票將於6月15日正式上線，屏東為六都外第一個推出境內月票 的縣市，屏東縣長周春米透露，「屏東境內火車+公車無限暢行399搭到飽」、「南高屏跨域無限暢行999搭到飽」，也將在7月1日上線。

周春米今(9)日在臉書指出，屏東299公車搭到飽月票，6月15日正式上線，現正開放預購中。周春米強調，這張卡真的超划算，每月只需299元，就可無限搭乘屏東縣境內市區公車、小黃公車、公路客運，更享有Youbike前30分鐘免費，即日起可以到7-11超商ibon預購TPASS卡片。

屏東貼心挺通勤族和通學族，周春米透露，屏東是六都外第一個推出境內月票的縣市，後續還有「屏東境內火車+公車無限暢行399搭到飽」以及「南高屏跨域無限暢行999搭到飽」，將在7月1日上線。

周春米也提供TPASS月票票卡購買管道：

1、即日起7-11超商ibon可預購。

2、6/15上午11：00在屏東、潮州火車站服務台以及東港、枋寮、恆春轉運站開賣實體票卡。

3、6/30起開放全家和OK超商預購。

4、7月起開放臺鐵西勢、竹田、南州、林邊、佳冬、枋寮、加祿站購買。

●購買後需到MeNGo App 註冊綁定

●屏東、潮州火車站服務台將有專人臨櫃協助綁定，提供諮詢服務。