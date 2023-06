為因應變動同時追求成長,緯創資通全年營運方向將聚焦於4項重點,包括提升跨入新市場的速度與規模、持續供應鏈的全球化、將創新融入企業文化、聚焦ESG六大永續發展策略等。

在人才招募與培育方面,三月緯創協辦國立台灣科技大學越南同學會主辦「2023越南文化節」,與越南同學們交流互動;剛結業的第一屆緯創校園大使計劃,協助同學接軌職場,吸引多位馬籍同學參與;2023 MPT全球儲備人才計劃及未來之星實習暨獎助學金計劃,則向跨國人才招手,提前預備潛力人才;四月與《換日線》舉辦「Restart:夢想選擇地!未來人才浪潮論壇」,吸引近三百名同學報名參加;更結合臺灣產學策進會的協助與校園力量,與高師大合作並簽定「2023秋季國際產業碩士專班」,提供越南國際生獎助學金、產業實習與國內外就業機會,創造一畢業即就業的機會。

面對多元工作環境、多國同事的交流共創,「成就員工使命」與「創造幸福職場」是緯創永續發展的方向與策略,而自動化與先進綠色工廠,是勢在必行的企業目標。緯創越南一廠在2022年6月榮獲美國綠建築協會(USGBC)頒發LEED v4 建築設計與施工類:新建築(Building Design and Construction: New Construction and Major Renovation)銀級認證,越南二廠也即將在2023年6月完成建置。

緯創積極提升整體競爭力,並持續完善人才培育機制,營造多元共融環境,更鼓勵年輕世代勇於挑戰跨域到跨國的歷練,並在過程中累積專業技術與人脈,再透過親身實踐來掌握自己的優勢,描繪出理想的職涯發展。