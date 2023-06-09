群聯5月合併營收為32.02億元，月減少4%、年減少37.2%；累計至5月營收達166.47億元，年衰退40%。

群聯執行長潘健成表示，由於全球大環境經濟狀況不佳，終端客戶與消費者縮減支出，導致全球客戶對未來前景需求採取比較保守的態度，不敢積極備料或是大幅升級產品規格，讓原本預估應為傳統旺季的第三季，仍需觀察系統客戶備料的需求狀況；此外，上游供應商已經面臨巨額的虧損，再降價的空間非常有限，唯一的變數仍在需求方面的動能。

潘健成接著強調，群聯5月的營收雖然下滑，但群聯的NAND儲存總位元數出貨量(NAND Storage Total Bit Shipments)其實有上升約30%的年增率，換言之，各種NAND應用有因NAND價格相對低廉，持續在提升儲存容量(NAND Storage Capacity)，對整體NAND供需平衡將有所助益。

潘健成最後補充，雖然目前市場需求放緩，但群聯在研發與技術的投資仍維持既有的步調，包含這次在Computex首次曝光的全球首款PCIe 5.0 DRAM-Less client SSD controller PS5031-E31T，以及全球首款支援3600MT/s速度的3D NAND的PCIe 4.0 DRAM-Less client SSD controller PS5027-E27T，都將是群聯掌握下一波景氣回溫的最佳利器。