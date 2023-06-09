屏東一名人妻阿雅（化名）因懷疑丈夫與燈具店女同事依依（化名）滾床單，怒氣衝天帶著一隻「素雞」衝到店內櫃檯，對依依狠酸「感謝妳陪我老公睡，這隻雞給妳補身體」，暗指依依為雞（賣淫），氣到她報警提告；法官依犯公然侮辱罪，判處阿雅拘役40日，得易科罰金。

據判決書指出，阿雅（化名）的丈夫任職於燈具店，阿雅因懷疑丈夫與燈店女同事依依（化名）「曖昧」，去年10月24日早上與丈夫吵架後，於同日9時許，持拜拜用之素雞，前往燈具店找依依，直接在結帳櫃台前，怒酸「很感謝你陪我老公睡2次，1次3百塊，2次6百塊，我送這隻雞給妳補身體」（意指依依在賣淫，是雞），並將素雞丟在櫃台上，轉身離去，使依依難堪而人格受損，氣到報警處理。

阿雅到案後坦承有講過這段話，但否認其言行是公然侮辱；而燈具店老板也出庭幫依依佐證。

法官審酌阿雅不思以理性和平之方式解決，以言語及丟置物品等方式侮辱依依，所為實屬不該；法官考量其犯後於法庭審理時尚能坦承犯行，犯後態度勉可，但因依依堅持不與阿雅達成和解，亦未賠償分文，犯罪所受損害完全未受彌補，實不宜寬貸，因此依犯公然侮辱罪，判處阿雅拘役40日，得易科罰金。