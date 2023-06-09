九把刀今年暑假最夯愛情喜劇《請問，還有哪裡需要加強》，因入選為本屆台北電影節開幕片，絕對是影迷搶票的熱門影片，將於本週日6月11日中午12：00開賣台北電影節首映當天預售票。由玖壹壹主唱春風首次擔綱男主角，加上《月老》女主角宋芸樺加持，以及九把刀班底的柯震東、蔡昌憲等人也來助陣，這次6月22日在台北電影節開幕片的世界首映，預計片中的演員們當天將會跟觀眾相見歡。

屈中恆與曾在《天橋上的魔術師》中演出阿蓋的小演員羅謙紹飾演父子。（麻吉砥加電影提供）

在《請問，還有哪裡需要加強》片中，宋芸樺有三個可愛家人的鍾欣凌、屈中恆和羅謙紹，鍾欣凌是個只希望孩子們都可以健康快樂的成長的媽媽，屈中恆則是一張樸克牌臉卻深愛著宋芸樺的爸爸，在《天橋下的魔術師》搞笑的三小男孩阿蓋羅謙紹，也被導演九把刀抓來演出宋芸樺ㄎㄧㄤㄎㄧㄤ的弟弟。這一家人都是首次跟導演合作的演員，卻擦出笑點滿滿的火花。

《請問，還有哪裡需要加強》宋芸樺一家人有許多可愛又逗趣的對白。（麻吉砥加電影提供）

在電影中飾演阿芬媽媽的鍾欣凌自己承認是九把刀導演的粉絲，幾乎拜讀過他所有小說，在接演《請問，還有哪裡需要加強》前她很緊張，覺得是跟文學界的一個神合作！鍾欣凌形容九把刀是一個：「天馬行空，想法很直觀卻又非常細膩的人，創作力爆棚！很怕自己的演技跟不上他。」屈中恆也非常佩服九把刀導演的奇想非常非常多，他說：「導演本身說話有一種魅力，當他在講述劇情的時候會吸引你一直聽下去。」

《請問，還有哪裡需要加強》春風到宋芸樺家中作客超搞笑。（麻吉砥加電影提供）

在片中春風和宋芸樺一家人吃飯的戲相當有趣，也非常九把刀式的喜劇風格！有一次在演戲空擋時間，大家都跟阿芬的弟弟羅謙紹說：「弟弟，如果在街上有人圍你的話，可以找他，他叫春風。」然後春風說到當初取藝名的故事：「自己看到桌上有春風面紙就用春風這個藝名，如果桌上用舒潔，我就叫舒潔了！」結果鍾欣凌突然冒出一句：「那好險你旁邊沒有克蟑！」笑翻一堆人！