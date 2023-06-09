展望後市，經濟學家預測總體經濟將持續增溫，加上烘焙旺季到來，美食-KY下半年將有多間新開門市加入美國營運行列，銷售成長的動能將更為可觀。同時大陸復甦力道雖低於市場預期，但美食-KY前5月營收年增依然來到雙位數，美食-KY大陸市場的營收規模可望繼續提升。

在美國市場，儘管去年的營收比較基期快速墊高，5月份85度C仍繳出連續第八個月雙位數成長，單月營收再創歷史新高。同時，法人指出，根據5月份密西根大學報告，當地消費者信心下滑至去年11月以來最差，遠低於經濟學家預估。但85度C門市的日均來客數今年以來逆勢走揚，率先於3月突破疫情前的門檻，5月更再創今年新高。由此可見，在總體經濟變數持續增加的情況下，85度C北美市場反而可望受惠高性價比，以及明確的產品區隔、品牌定位，持續擴大市佔；新增各州門市據點的同時，也提升單店營收，雙管齊下，營收成長動能十分具有想像空間。

在大陸市場，雖總體需求不足，延緩了餐飲行業復甦的腳步。且服務業PMI（採購經理人指數）連續兩個月下滑，5月份甚至較今年1月為低。但美食-KY當地營收與去年同期相比，仍有雙位數成長。法人指出，隨著時序進入夏季，氣溫上升，第二季原本就是當地85度C營運淡季，但看好大陸民生消費的有感復甦才正要開始，下半年的中秋月餅檔期以及年底烘焙旺季，餐飲需求可望進一步提升，有助美食-KY營收加速反彈。