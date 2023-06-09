Karim Benzema’s presentation at Al-Ittihad is absolutely insane. pic.twitter.com/xv9150P2Xe — TC (@totalcristiano) June 8, 2023

Karim Benzema presented his Ballon d'Or to the Al-Ittihad fans ✨



(via @ittihad_en)pic.twitter.com/MZzeIl47Ww — B/R Football (@brfootball) June 8, 2023

前皇馬射手本澤馬（Karim Benzema）今（9日）出席了新東家伊蒂哈德為他舉辦的加盟儀式，同時也向現場6萬名觀眾秀出2022年歐洲金球獎獎盃，在煙火以及球僮的簇擁下，本澤馬正式宣告降臨沙烏地聯賽。

隨著現場燈光漸漸亮起，本澤馬從球員走道登場，在球僮列隊下走向球場中央，現場煙火絢麗奪目，氣氛相當熱烈，相較C.羅納多（Cristiano Ronaldo）的歡迎會煙霧瀰漫、燈光略顯昏暗，伊蒂哈德給本澤馬做足面子，隨後他也在IG感謝球團，自己會永遠記住這個特別的夜晚。

伊蒂哈德本季力壓C羅所屬的艾納斯，拿下沙烏地聯賽冠軍，取得下季亞冠小組賽參戰資格，伊蒂哈德坐擁9座聯賽冠軍、2座亞冠聯賽冠軍，是沙烏地聯賽最成功的球隊之一，當地「伊蒂哈德航空」更是長年贊助英超勁旅曼城。

上季仍是皇馬主力前鋒，本澤馬來到沙烏地聯賽絕對游刃有餘，據傳他的合約為2年4億歐元，已經超過過往總收入，甚至不需要繳稅，此外伊蒂哈德還挖角切爾西中場大將坎特（N'Golo Kante），傳雙方簽下3年3億歐元合約，兩人將在下季攜手對抗C羅領銜的艾納斯。