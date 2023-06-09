彭博社指出，今年迄今野村漲幅約6%，低於日前一度創33年新高，且漲幅高達17%的東證股價指數。同時，更是比競爭對手大和證券大漲18%，要相形失色許多。

上個月，財報淨利已連續下滑3年的野村金控，大幅下修主要業務的中期獲利目標，但雄心壯志地宣示重振獲利雄風的計畫。彭博社表示，野村股東權益報酬率已跌至3.1%，著實比中期目標值8%到10%要低很多。

三菱日聯摩根士丹利證券（Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities）認為，野村的獲利水平以及股東權益報酬率都非常低。最近日股強彈，或許野村國內法人的業績會有所改善，不過，質疑散戶業務是否可出現結構性大變動。

對券商而言，股市上漲也是自己股價搭上順風車走高的大好時機，尤其是日本市場。一般來說，股票交易產生的手續費愈多，獲利也會愈多。不過，往日榮景已不再，傳統券商礙於目前商業模式，對提升獲利能力似乎比較有限。

現今，利用網路交易的線上券商如雨後村筍般冒出，野村也想要把以往向散戶收取的交易手續費，轉向為資產管理費。因為，可獲取更為穩定的經常性收入。野村金控企金銀行部門年初曾表示，會強化日股相關業務，包括向外資推銷股票有關的商品。