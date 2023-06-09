但部分專家認為標普500指數是否真的進入牛市仍有待商榷，因為牛市或熊市並沒有固定的定義，也沒有任何像美國國家經濟研究所（NBER）可以宣告衰退這類負責裁定牛/熊市的主管機關。

美國上周請領失業金人數急升，緩解了投資人對於聯準會下周再度升息的不安情緒並帶動美國債息回落，由科技股領軍，周四美股主要指數全面上漲，標普500指數漲0.62%，收在4,293.93點。那斯達克指數漲1.02%，收在13,238.52點，與去年12月創下的收盤低點相比已漲近30%。

市場上最為人所知的牛市定義是從波段低點上漲20%，而熊市則是從波段高點下跌20%，但即便如此也能有各種不同的解讀。

標普道瓊斯指數公司（S&P Dow Jones Indices）資深指數分析師Howard Silverblatt表示，問題在於這些規則或規定並沒有權威性。

Silverblatt表示，20%的漲跌幅可以回溯到古早時期，如第一次世界大戰期間，這是該定義第一次出現的時候。自1929年9月、「咆哮的20年代」（Roaring Twenties）黃金期結束起，到2022年1月3日開始的這個熊市，標普500指數總共經歷15個熊市。

CFRA首席投資策略師Sam Stovall在他的熊市標準中加入了「時間」因素，即低點至少要在7個月內守住不破，他認為這可以消除在反彈20%或更多之後急速反轉向下的風險，如同在2008年全球金融危機時期發生的情況。他表示，2008年，標普500指數在11月20日觸及低點，然後在隔年1月初上漲了逾20%，但隨即反轉，到3月9日時已經跌破前低，「我認為這不過是長期熊市中的『曇花一現』」。

Richard Bernstein Advisors副投資長Dan Suzuki則採用更多層的判斷方法，他表示，這次反彈肯定有可能發展成一個全面的牛市，但就前例來看，要說這已成定局仍為時過早。

他認為牛市都有一個共同點，就是各類股全面上漲，而這是當前這一波漲勢所缺乏的。今年以來，標普500指數上漲超過11%，但大部分集中在少數幾檔超大型股票，如輝達（Nvidia）、Meta Platforms和亞馬遜等。

Ingalls & Snyder資深投資組合策略師Tim Ghriskey表示，「這絕對是大型科技股的牛市，我不會說它是整個市場的牛市，這波漲勢的廣度沒有大到足以稱之為「可持續的牛市」。

《股票交易者年鑑》（Stock Traders Almanac）靠它來定義牛/熊市的投資研究公司Ned Davis Research則表示，要符合周期性牛市，需要道瓊指數或價值線幾何指數（Value Line Geometric index）在50個曆日（calendar day）後上漲30%，或在155個曆日後上漲13%。

最後，雖然標普500指數剛剛通過了上漲20%的考驗，但對於某些人而言，當該指數突破2022年1月以來的前高時，新一輪牛市才算開始，在那之前只是「熊市中的牛市」。