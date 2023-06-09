澳大利亞「南澳州議會跨黨派友台小組」訪問團9日參訪高市議會，由於議長康裕成因公前往美國波特蘭參加玫瑰節活動，副議長曾俊傑代表全體議員接待，高雄市長陳其邁及多位高市府局處首長也特別共同參與歡迎儀式，希望能深化雙邊情誼、拓展教育、能源等各面向合作。

曾在布里斯本求學的曾俊傑表示，澳大利亞是美麗的國家，南澳更是最美的一州，他對澳洲充滿美好的青春回憶，南澳有美景、美食和美酒，尤其阿德萊得的葡萄酒是很多人的最愛，希望有機會前往品嚐。他期盼透過高雄和南澳州的密切互動，深化台澳友善關係，促進彼此進步，更藉由國際友好力量支持台灣參與「跨太平洋夥伴全面進步協定」等國際組織，讓台灣為國際社會貢獻心力。

陳其邁指出，高雄過去是台灣傳統重工業城市，為因應台灣2050淨零目標，市府團隊致力將重工業、傳統產業加速朝向淨零以及數位雙軸轉型，近日更著重推動氫能與循環經濟領域發展，相信與南澳州不管是於能源轉型或是淨零排放路徑領域，都有許多可相互借鏡參考之處。盼未來雙方有更多的機會，在文化、經濟、產業等領域推動交流。

南澳州議會跨黨派友台小組共同主席吳桐及參議員柯蘿拉則強調，高雄是台灣經濟產業的命脈，並發展科技與潔淨能源，而南澳州正推動新能源產業，期盼藉此共同目標，加強雙邊產業的合作。