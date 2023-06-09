近期新北板橋傳出幼兒園不當餵藥事件。台南市長黃偉哲表示，家裡有小朋友年紀相仿的年輕父母，無不感同身受，「他們臉上擔憂的神情，自己也感同身受。」他為此與台南市府相關局處首長，針對強化幼兒保護，提出三大機制十項方案，從事前預防、事中處置，到事後追蹤，都有相應的措施，希望能源頭避免類似情況在台南出現。

黃偉哲今（9）日在臉書發文指出，市府上午已針對連鎖幼兒園在台南分校進行稽查，目前皆符合規定，未來會持續不定期稽查措施，讓小朋友有安全的學習環境，讓家長能夠安心托育。另對於幼兒園餵藥，黃偉哲也指出，台南市府提出預防面、處理面跟裁罰面等3大機制。

一、預防面機制

1.有家長委託才可以給幼兒服藥，如有違反規定給幼兒服用有害藥品，一律課以終身不得在幼兒園任教的處罰，並移送司法偵辦。

2.建立優質教保機構「裝設監視器認證標章」，對獲得認證標章的幼兒園提供裝設補助，補助金額2至8萬。

3.每年全方位辦理教保服務場域安全檢查，包括行政檢查、公安稽查、幼童車路邊攔檢或到園檢查、基礎評鑑。

4.本市最先將不當管教納入幼兒園每年度例行行政檢查項目中，獲監察院肯定，並推廣至全國。

5.建立幼兒園內部自我監控的管理機制，設定重要的風險管理自我檢核指標(如幼兒餵藥、不當管教、身心虐待)，由園長定期自我檢核，降低內部管理疏漏。

二、處理面機制：

1.建立幼兒園發生兒少保護事件處理SOP，一經接獲通報(包括校安通報、社政通報、民眾檢舉)，要求於24小時內，由教育局與社會局到園聯合訪查，及時處理違規案件(含蒐證、保全證據及緊急處理-如送醫院檢查)。

2.若評估後有違法嫌疑，依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」進行調查；並通報檢調機關評估啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」。

3.關於遭虐待兒童及監護人，市府提供後續追蹤治療關懷等處遇措施；衛生局亦應不定期啟動管制藥品查察。

三、裁罰面機制：

1.提高不當管教案件裁罰基準，對情節重大的行為人，處以最高60萬罰鍰，並由委員會認定為終身不得任教。

2.在教育局網站設專區，公布違法幼兒園名稱、負責人及行為人姓名、違規事項、罰鍰金額，讓幼兒園知所警惕，也維護家長知的權益。