花蓮火車站長楊舜安（中）與各界一同慶祝台鐵生日。（花蓮車站提供／王志偉花蓮傳真）

慶祝台鐵成立136週年，花蓮火車站舉辦「花東鐵道風情」攝影展到30日，遊客經過自由通廊與候車區時，就可以看見由員工與攝影愛好者拍攝的花東鐵路風光；台鐵改公司明年就要掛牌，花蓮運務段副段長林德香強調，對花蓮地區服務不會因改制有所改變，仍用最熱誠的精神與最安全乘車品質服務廣大東部民眾。

台鐵火車站上午在站前廣場舉辦慶祝活動，由花蓮婦女家庭合唱團帶來一系列的歌唱表演及非洲鼓演出與民眾一同歡慶台鐵136週年，花蓮火車站並以「花東鐵道風情」為主，即日起到30日一連3週，在車站大廳與廊道展出攝影展，讓旅客彷彿身歷其境、悠遊徜徉在詩情畫意的美景中，領略鐵道沿線的花蓮山水風光。

花蓮火車站長楊舜安感謝所有的鐵路人全年無休，盡心盡力為台灣鐵道運輸提供服務，花蓮站作為東部地區唯一特等站，同時兼負著客貨運輸的重要角色，不光是提供旅客單純的交通需求，今年蘇花公路大清水隧道邊坡坍方，為了避免影響農民生計所啟動的蔬果北運計畫，或是改善東部偏鄉醫療的交通問題，成立全台首座的「行動車站」，都是作為東部交通樞紐，所需承擔的社會責任。

楊舜安指出，台鐵陸續增列新自強號3000型的投入，讓東部運輸的量能大幅提升，藉此能夠吸引更多遊客來花蓮遊玩，在旅途過程中更加的舒適便利。透過不同列車搭配不同的風景，組合出各種美麗風光，遊客搭乘台鐵列車穿山過海、飽覽寶島風光，未來台鐵秉持服務熱誠，持續服務社會大眾。