搶攻端午商機，胡同燒肉首次推出以牛舌入粽的「爆漿牛舌粽」，瞄準頂級饕客的味蕾，嚴選澳洲和牛牛舌，厚切技術搭配鹹香鹽蔥，以三星蔥段塑成粽子形狀，讓客人應景吃「粽」度佳節。

此外，還有「頂級御藏炭火燒肉粽」，融入胡同秘製醬汁，採用專業炭火烤製精選食材，口味獨特、香味濃郁。即日起至6月30日，胡同燒肉門市始販售「爆漿牛舌粽」，期間再抽澳洲和牛系列菜品，線上胡同商城也同步開放訂購「頂級御藏炭火燒肉粽」。

胡同燒肉加碼祭出《端午粽粽有賞》活動，於門市點選「爆漿牛舌粽」，即可參與幸運餅乾抽獎，點乙道即可參加抽獎乙次，不限次數，通通有獎，最高還可加碼價值超過580元元以上的和牛系列菜品。

胡同燒肉選用澳洲和牛牛舌製作的「爆漿牛舌粽」售價1,280元，只保留牛舌中段油脂最豐富的部位，去除多餘的紅肉，讓肉質口感更為滑嫩厚實，搭配台灣在地的三星蔥，將鹽蔥包覆在牛舌裡，每顆大小適中一口吃的尺寸，經炭火烘烤後，將牛舌肉汁包覆於其中，一口咬下，精華在口中爆發，完美結合肉香與鹽蔥鮮味。

胡同燒肉設計的「頂級御藏炭火燒肉粽」5入售價799元，以數十種食材精燉熬煮出香味濃郁的胡同燒肉秘製烤肉醬，選用肉質鮮嫩的國產豬前腿肉，加入炭火烘烤技術烹調，打造出獨特炭火香味的肉粽，這次特別以禮盒包裝，要讓消費者端午節慶期間，不論是自用，還是送出情深意粽的心意都兩相宜。