中央氣象局預報12日至15日受低壓帶及滯留鋒面影響，南部地區易有強降雨及局部大雨或豪雨發生的機率，高雄市政府農業局提醒農友多加留意做好田間排水、雨後疫病防治，並注意搶收安全，以減輕損失。

農業局表示，為防強降雨影響，已屆收穫期的水稻應適時收割，若遇倒伏，請加強田間排水，避免因穗上發芽造成損失；正值採收的荔枝及即將採收的芒果，請農友於採收時注意自身安全；番石榴、木瓜等果樹，需注意清除田間殘枝落果，以免影響田間排水；其他適逢收穫期之葉菜類及瓜果菜類，可適時採收，以減少損失。

為防範滯留鋒面的影響，請農民朋友多加留意田間排水、做好各項防災準備及注意雨後疫病防治，以減少農作物災害及財產損失。

農業局強調，農友可多加利用高雄農來訊，瞭解最新作物防災資訊或youtube搜尋高雄農來訊，每周二、五掌握近期高雄地區農業氣象，以做好防範，減少損失；農友若因雨害造成農作物損失，也請向當地區公所通報，以利公所查報。