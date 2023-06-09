「電音教父」羅百吉8日晚間在臉書回顧超跑夜店派對的照片，其中兩輛超跑直接停在人行道，被網友善意提醒，未料羅百吉理直氣壯地回：「我早就該停到人行道上面去了，繳罰單等於是繳保險」，事後他雖刪留言，但已被網紅Cheap截圖，遭痛批：「有夠噁心，跟朱學恒差不多。」

羅百吉8日在臉書分享超跑夜店派對的照片，其中兩台超跑違停在人行道上，被網友認出是古亭捷運站附近，不僅人口稠密，還有很多學生，忍不住留言勸羅百吉別侵害路人的權益。不過，羅百吉回覆：「有些人不了解一般車跟超跑的差別，停在路邊被撞，是損失上千萬，罰單只損失幾千塊，所以有些人寧願領罰單，也不願意停在路邊，不小心被撞到就少了上千萬。」

眼見有網友批評他自私，羅百吉直接標記對方並嗆：「那你不自私，你給我3千2百萬啊！」更進一步表示，他過去有兩台停在合格車位的保時捷，分別被酒駕的計程車和年輕駕駛撞上，以現在的車價，等於損失3千2百萬，「現在回想起來是我不夠聰明，我早就該停到人行道上面去了，繳罰單等於是繳保險。」

沒多久，羅百吉刪掉大部分的留言，目前已找不到相關對話，今（9日）凌晨6點13分也把內文提到的「之前」改為「6年前」，亦設定不開放非好友的網友留言。不過，網紅Cheap已把相關留言截圖下來，9日凌晨在臉書公開譴責：「先別管朱學恒了，羅百吉你媽知道你霸佔人行道嗎？」並公開羅百吉的留言截圖，批評他很自私，只想到自己，「有夠噁心，跟朱學恒差不多。」他表示若要整頓有錢的違規駕駛人，可以罰車價、記點、吊扣駕照、拖吊等，感嘆台灣目前還沒有一套辦法可治。

貼文一出，引來上百名網友的注意，紛紛留言：「雖然很無奈，但也是反映事實」、「就算他們認錯，道歉就像演戲一樣，風頭過了就沒事了」、「標準自私自利的人，怕酒駕撞可以停停車場，可悲的是這種人還可以繼續開車」。

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