《夢想起飛－榮光勇士的生命故事》微電影今天在阿里山鄉優遊吧斯鄒族文化部落首映。（廖素慧攝）

嘉義縣長翁章梁、鄭虞坪及眾多貴賓觀看《夢想起飛－榮光勇士的生命故事》微電影。（廖素慧攝）

退役中校鄭虞坪在嘉義縣阿里山鄉樂野村創辦「優遊吧斯鄒族文化部落」13年有成，雇用原住民員工、尋回部落文化，退輔會將他的創業故事拍成《夢想起飛－榮光勇士的生命故事》微電影，9日首映，縣長翁章梁感動也感謝鄭虞坪帶動偏鄉在地創生。

財團法人榮民榮眷基金會製作《夢想起飛－榮光勇士的生命故事》微電影，敘述鄭虞坪從軍20餘年，中校退役後致力經營文化部落，幫助原鄉青年就業及搶救流失中的傳統文化，進而鼓勵青年回鄉傳承文化。

基金會特別邀請榮民導演方英海拍製影片，由資深演員杜滿生扮演老師，帶領年輕學子走訪「優遊吧斯－鄒族文化部落」，了解部落文化產業行銷，並記錄鄭虞坪宛如鄒族勇士扭轉逆境的奮鬥歷程。

鄭虞坪中校退役後到阿里山鄉創辦優遊吧斯鄒族文化部落有成。（廖素慧攝）

鄭虞坪說，2010年7月優遊吧斯開幕，經營至今13年，8成以上員工是原住民，員工陸續成家立業，目前已經誕生了35個孩子，園區也成長為一個大家庭，每位員工都需具備鄒族文化導覽能力，也會定期舉辦教育訓練，加強外語能力，他會用餘生之力將阿里山文化推向全世界，讓更多年輕人能回鄉傳承自己的部落文化。

翁章梁表示，鄭虞坪善用從軍經驗及專業，讓員工適得其所，且凝聚力緊密如一家人，轉化為強大戰鬥力，共同經營文化部落，到阿里山旅遊一定要到「優遊吧斯」欣賞原住民歌舞表演，體驗部落文化，品嚐高山茶與優質阿里山咖啡。

退輔會副主委李文忠表示，榮眷基金會紀錄榮民們退伍後的故事，鄭虞坪到阿里山打拚，因為是外鄉人，起初不被當地人信任，他努力堅持，創辦成立優遊吧斯，逐漸獲得肯定，且在疫情期間咬牙苦撐，沒有解僱員工，更獲得認同，拍微電影記錄他與土地、部落、居民的故事，希望讓更多人看見阿里山人情之美。