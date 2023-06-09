李亞鵬去年與世界小姐出身的海哈金喜再婚並生下一女，未料今年4月因負債4000萬人民幣（約1.7億台幣），被法院判決強制執行，為此李亞鵬轉換跑道改賣茶葉，而海哈金喜則回到老家「偽單親」一人照顧女兒，近日，海哈金喜在影片中表示想去做直播帶貨多賺一點錢，被李亞鵬打槍，她覺得這是他的大男人主義，雙方因此爭執不下。

李亞鵬2005年和天后王菲結婚，又因女兒有唇顎裂，夫妻倆化小愛為大愛成立了嫣然天使基金會，未料2013年閃電宣布離婚，但強調未來還是家人，會共同照顧女兒，一度有傳聞指離婚主因是王菲要出家，引來天后親自駁斥：「我們仍然是一家人，謝謝李亞鵬用愛和理智包容這一切，感恩！內（那）什麼，不會出家」。

李亞鵬去年再婚，生下一女。（圖／翻攝自一號立井微博）

李亞鵬後來上《魯豫有約》，脫口承認離婚和經濟狀況有關，他坦言淡出演藝圈後，事業並非一帆風順，曾有6年沒收入，只能靠借錢和過去拍戲存下的錢過日子，魯豫反問：「6年沒有收入？當時你還要養家餬口，是否有過擔心或是害怕？」沒想到李亞鵬竟脫口：「所以我離婚了。」讓場面一度尷尬，魯豫則跳出緩頰，秒回認為婚姻結束應該主因不只是錢，才草草結束這話題。

海哈金喜發影片抱怨老公。（圖／翻攝自微博）

近日，李亞鵬打破沉默，承認欠下4000萬人民幣的債務，他更表示跌了這跤後才明白自己以前太浪漫、太理想主義，「我何德何能要讓每一個孩子都再展笑顏；我何德何能去辦醫院辦教育」，因此決定讓自己「入塵埃」，努力養家活口。而海哈金喜最近則在社群網站「控訴」另一半太大男人主義，不願意讓她拋頭露面幫忙一起賺錢，要她好好照顧女兒就好，網友見此回應：「找王菲借四千萬不就完了，省得這麼麻煩」、「海哈金喜看似在抱怨，實則在秀恩愛」、「難怪王菲要離」、「支持女人要有自己的工作」。