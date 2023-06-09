時代力量前議員參選人劉仕傑遭陳姓女網友影射涉及性騷，包括扣住博子強吻、拉陳女的手觸碰下體，陳女指出劉仕傑還自稱是「范雲愛徒」。范雲昨晚也到當事人臉書留言回應，「嚴厲譴責加害人這樣的行爲！！謝謝妳勇敢說出來，非常不容易。需要協助的話，請和我的團隊連絡」並留下電話號碼。隔日范雲也在臉書粉專發文稱，遭劉性騷的受害者可以連絡她的團隊，但遭網友吐槽是「請私下聯絡，別媒體爆料」、「怎麼不開記者會」。

陳姓女網友昨在臉書發文指控，一名政治人物Ａ男多次邀約她諮詢職涯問題，原約在捷運站但Ａ男開車前來並邀她上車，隨後開到碧潭，並堅持要留在車上聊天，過程中不僅用手臂扣住陳女脖子意圖強吻並拉陳女的手碰觸私處。文中影射Ａ男是從政後換了幾次政黨，競選台北市議員2次都沒選上，擔任某黨黨職，網友也推論出Ａ男是時力國際部主任劉仕傑。而時代力量今早已也收到劉的退黨申請。

陳女也指出，「我說他是范雲的愛徒，是他(劉仕傑)自己跟我說的，然後網路上還看得到他跟范雲的合照喔」。

劉仕傑（左）曾代表時代力量參選台北市士林北投區議員。（本報資料照片）

范雲昨晚也在當事人的臉書下留言，「嚴厲譴責加害人這樣的行爲！！謝謝妳勇敢說出來，非常不容易。需要協助的話，請和我的團隊連絡02-23586056」。

范雲今早也在粉絲專業發文解釋，劉仕傑曾修過她的一門課，且曾代表社民黨參選；根據文章，事件發生時，劉仕傑尚未加入社民黨，選舉過後，也再也沒有聯絡。但我要為曾經提名過，現在被指控性騷擾的候選人，向大家道歉。

范雲也說，「首先，我要感謝受害人勇敢站出來，我也在第一時間公開向她表達支持與願意協助。再者，我要表達對性騷擾事件加害人的嚴厲譴責。最後，若有任何曾遭到劉仕傑性騷擾的受害者，無論在任何時期，有需要任何協助，請與我的團隊聯絡，我會盡全力協助。」並留下團隊的電話及電子郵件。

范雲表示，「再次謝謝所有勇敢站出來的被害人，我和婦女團體會接續努力，讓臺灣社會成為一個更好的社會。」

但PTT網友似乎不太買單，如先前民進黨性平部成立「DPP HELP ME信箱」時一樣，范雲也被吐槽是「請私下聯絡，別媒體爆料」。也有網友說「怎麼不開記者會」、「名師出高徒」、「手腳真俐落」、「切割大隊長」。

經查，范雲近期針對自己遭藍委陳雪生性騷，召開記者會並發布四篇附圖的臉書貼文，也作圖、發文批評民眾黨主席柯文哲「面對性平、滿臉傲慢，不配當總統候選人」，但對於「愛徒」劉仕傑的性騷問題僅發布文字聲明。