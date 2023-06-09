華南金前五月稅後純益82.29億元，較去年同期的65.73億元，成長16.56億元，年增率達25.19％，主要是因銀行子公司獲利亮眼帶動。

華南金子公司中，華南銀行、華南永昌證券、華南產險5月分別獲利15.66億元、1.00億元、0.62億元，前五月的稅後純益分別為77.87億元、3.56億元、3.02億元。

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