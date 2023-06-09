晶呈科表示，目前客戶訂單仍屬穩定，二廠建廠時程依既有規劃持續推進中，並著手規劃建置三廠，今年特殊氣體需求仍維持正向成長。

晶呈科二廠預計6月完成倉儲物流部分、第三季開始裝機、試產；量產六氟丁二烯（C4F6）及去光阻液，而F2/N2（氟氮混氣）、氯化硼 （BCL3）、氫氟酸（AHF）、六氟化鎢（WF6）、一氧化碳（CO）未來都將在二廠建立試產線。

其中，F2/N2（氟氮）產能從四級製造提升到一級合成，計劃年產5.4萬支，產值約11～15億元；可用於半導體蝕刻的C4F6，規劃二級純化年產能100噸、一級合成年產能200噸，產值為10～15億、20～30億元。

另考量AHF一直是日韓半導體材料戰後的重要半導體戰略物資，預計未來AHF年產能將擴大至150噸，潛在產值達30～45億元。

晶呈科指出，今年初甫入主台灣芯電應用科技（台灣芯電），切入濕式製程材料市場，預期下半年整併效應將可逐步浮現。

此外，晶呈科旗下晶圓重生持續開發乾式除膜配方，拓展海外市場，出貨目標為年中達成每月4萬片／line 1，銅磁晶片及發光元件（CMuLED）的晶粒與0404 TFE畫素封裝體無塵室產線已完工，預計第三季試產，至於CMuLED8K 110吋顯示屏示範樣品預計年底問世。