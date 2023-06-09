安永企業家獎以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年在摩納哥蒙地卡羅舉行頒獎典禮，由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭摘下安永世界企業家大獎冠軍，首次為台灣奪得安永世界企業家大獎年度大獎得主殊榮。

已經舉辦23屆的安永世界企業家大獎，每年匯集了來自世界各地的企業創辦人、執行長和商業領袖，參與這個全球優秀領袖的選拔盛會，臺灣更是參加了18屆。

徐秀蘭從本屆近5,000名全球安永企業家獎得主，以及參與安永世界企業家大獎45個國家的49名強大的企業家競爭對手中勝出。

徐秀蘭身為優秀女性企業家，以突破卓越的企業家精神，獲得評審團一致肯定拿下冠軍殊榮。這是安永世界企業家大獎舉辦23年以來，首次由台灣企業家光榮摘下安永世界企業家大獎年度大獎得主，也是舉辦以來獲此殊榮的第三位女性企業家。

徐秀蘭表示，經營企業一路走來，始終秉持著初心不變、熱情不減，也感謝環球晶圓在各國出色、優秀的團隊付出許多心力。

徐秀蘭展現卓越的領導力、執行力及創新力，落實策略管理、帶領技術升級，以擴廠、併購的雙軌制策略，積極拓展全球化布局，帶領環球晶圓成為標竿企業。

徐秀蘭帶領環球晶圓已在全球的九個國家設立17個營運生產基地，位居台灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商之地位。

在徐秀蘭的布局領導下，環球晶圓陸續開發歐洲、美國、日本等半導體市場的國際大廠客戶，增加高附加價值訂單，提升營運成績。面對新冠疫情及地緣政治日益衝突的等衝擊，她持續以風險分散為戰略，以在地化生產、多元化採購、自動化生產的三大策略，積極建構具韌性的供應鏈。

徐秀蘭以「運籌台灣、全球發展」的前瞻遠景，成功領導四次跨國併購策略，擴大全球營運藍圖。在企業永續經營之路上，秉持致力與客戶共同成長、與員工追求卓越、為股東創造價值的三大目標。

環球晶圓全力支持台灣淨零轉型目標，集團旗下積極建置開發太陽能電廠，期望逐步實踐2050年100％使用再生能源之長期目標，減少發電過程產生的碳排放量，有助環境永續發展。