中華民國健行登山會舉行54周年慶。理事長黃一元指出，中華民國健行登山會具有推廣、教育、宣導的功能，應用「寓教於行」方法傳遞理念與知識。今年周年慶也邀請亞洲山岳聯盟會長、大韓山岳聯盟副會長等國際重量級貴賓與會，共同擴大推廣低碳登山等正確健行登山理念。

理事長黃一元希望共同擴大推廣低碳登山等正確健行登山理念。(戴志揚翻攝)

黃一元表示，近年來不少大型國際企業紛紛響應減碳行列。中華民國健行登山會也呼籲低碳登山七大守則：

1.搭乘大眾運輸載具

2.糧食輕食化（在地的，季節性的）

3.裝備輕量化

4.減塑減瓶（節能）

5.應用現代科技（綠能）

6.運用大自然能量（光合作用）

7.倡議4R（Reuse;Reduce;Recycle;Repair）新生活。

黃一元指出，中華民國健行登山會於2011年在國際山岳聯盟年會上就倡議低碳登山七大守則，以因應全球暖化、氣候變遷所產生的極端氣候，獲得與會各國代表贊同。