新北市板橋區私幼餵藥案燒不停，林口一私立托嬰中心也爆出因幼童不配合換尿布，執行長竟多次拍打其大腿，對此，新北市社會局表示，一接獲通報後，即到該中心稽查，並依兒少權法第裁處該名托育人員15萬元罰鍰且公告姓名，托嬰中心開罰18萬元，同時將該中心退出準公共化托嬰中心服務。

社會局兒童托育科長林秀穗表示，5月2日接獲通報後，隨即派員至這家私立托嬰中心稽查，並調閱監視畫面，該中心表示平時有提供家長即時觀看園內監視畫面，但當稽查同仁要索取1個月內監視畫面時，該中心卻推說5月前的監視紀錄已向廠商報修，因此無法提供。

社會局立刻發文要求該中心限期改善，因逾期未提供，依法開罰這家私立托嬰中心12萬元罰鍰，並可連續開罰，直到改善為止。

林秀穗表示，期間經分別就家長陳情內容及該中心陳述意見後，社會局於5月24日，召開行政處分審議會議，針對主責人員疑似不當照顧行為，依違反兒少權法「對兒童及少年或為不正當之行為」，裁處15萬元罰鍰且公告姓名，該人員3年內不得再至托嬰中心任職。

林秀穗表示，該私立托嬰中心原來有加入準公共化托嬰中心，就機構監督管理不周部分，也依違反兒少權法裁處6萬元罰鍰，並將其退出準公共化托育服務。

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